США и Украина провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

Коллаж РБК-Украина

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере регулирования торговли

Соединенные Штаты и Украина завершили диалог о регулировании торговли стратегическими товарами и о передовых методах борьбы с распространением оружия массового поражения и соответствующих технологий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Переговоры, прошедшие в Киеве 4 и 5 февраля, совместно организовали Госдепартамент, Министерство энергетики США, а с украинской строны - МИД, Министерство экономического развития и торговли и Министерство сельского хозяйства.

Главы обеих делегаций выразили приверженность общим целям в области международной безопасности и нераспространения и договорились развивать сотрудничество в сфере регулирования торговли стратегическими товарами. Диалог открыли вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Украинские официальные лица рассказали о проводимых в стране реформах, направленных на реализацию мер контроля за торговлей в соответствии с высочайшими международными стандартами.

Высокопоставленные представители обеих стран подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией и определили ряд методов и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного назначения, связанных с оружием массового уничтожения, подозрительным государственным и негосударственным субъектам.

Ранее сообщалось, что Украина планирует инициировать соглашения с Канадой и США в сфере цифровых услуг.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных в Украине.