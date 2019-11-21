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Украина будет инициировать соглашения с Канадой и США в сфере цифровых услуг, - Качка

Новости » Телеком & IT     21.11.2019 - 09:10
Украина будет инициировать соглашения с Канадой и США в сфере цифровых услуг, - Качка
Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Развитие в сфере IT является приоритетом для Украины

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тараса Качка заявил, что Украина планирует инициировать соглашения с Канадой и США в сфере цифровых услуг. Об этом Качка заявил в интервью РБК-Украина.

Он рассказал что в Баварии общался с представителями компании Siemens, которые поставляют медицинское оборудование.

"Спрашиваю: как наша страна может быть в середине этой цепочки? В ответ: Украина уже есть. Все составляющие оборудования производятся в Германии, Франции, Китае и поставляются непосредственно оттуда. Но при этом в Украине и еще нескольких государствах есть "айтишная" составляющая, которая не только обслуживает, но и развивает это оборудование", - сказал Качка.

Он добавил, что развитие в сфере IT является приоритетом для Украины.

"Мы сейчас являемся глобальным переговорщиком соглашения по электронной коммерции в рамках ВТО. Мы говорим об интеграции в цифровой союз с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации", - отметил Качка.

Он также сообщил, что Украина будет предлагать Канаде и США соглашение в сфере IT.

"Мы будем предлагать Канаде заключить именно такой раздел в соглашении, который у них есть с США и Мексикой относительно цифровых услуг. Об этом же мы будем говорить со Штатами. Вот такой сюжет я вижу, когда говорим о привлечении нашей промышленности и увеличение доли высоких технологий в нашем экспорте", - добавил Качка.

Ранее сообщалось, что IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.

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Новости Украины ITТарас Качка
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