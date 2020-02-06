США та Україна провели діалог з питання торгівлі стратегічними товарами

Колаж РБК-Україна

Сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері регулювання торгівлі

Сполучені Штати та Україна завершили діалог про регулювання торгівлі стратегічними товарами і про передові методи боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення та відповідних технологій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Переговори, що пройшли в Києві 4 та 5 лютого, спільно організували Держдепартамент, Міністерство енергетики США, а з українського боку - МЗС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство сільського господарства.

Глави обох делегацій висловили прихильність загальним цілям в області міжнародної безпеки і нерозповсюдження та домовилися розвивати співробітництво в сфері регулювання торгівлі стратегічними товарами. Діалог відкрили віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба і тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Українські офіційні особи розповіли про проведених в країні реформ, спрямованих на реалізацію заходів контролю за торгівлею у відповідності з найвищими міжнародними стандартами.

Високопоставлені представники обох країн наголосили на важливості міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією і визначили ряд методів і ресурсів для запобігання передачі товарів і технологій подвійного призначення, пов'язаних із зброєю масового знищення, підозрілим державним і недержавним суб'єктам.

Раніше повідомлялося, що Україна планує ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим щодо ряду товарів, вироблених в Україні.