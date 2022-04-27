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США и Украина определились с военной техникой, которая необходима для борьбы с РФ, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Украина в значительной степени достигли соглашения в отношении того, какая военная техника, по мнению Украины, необходима для борьбы с российским вторжением, и что может предоставить Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Reuters.

Блинкен сообщил сенатскому комитету по международным отношениям, что обсудил эти потребности с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда они встретились во время его воскресной поездки в Украину с министром обороны Ллойдом Остином.

"Я думаю, что мы в значительной степени согласны в том, что, по их словам, им нужно, и в том, что, по нашему мнению, мы можем предоставить", - сказал Блинкен на ежегодных слушаниях по бюджету Госдепартамента и дипломатическим приоритетам.

Члены комитета, как республиканцы, так и соратники президента Джо Байдена - демократы, заявили, что готовы оказать дополнительную помощь Украине.

Блинкен заявил, что оружие доставляется в Украину с большей скоростью. В прошлом Блинкен говорил, что на это могут уйти недели. Теперь, по его словам, между решением Байдена об отправке техники и ее поступлением в руки украинских военных может пройти 72 часа.

Напомним, Блинкен заявил, что США поддержат решение Украины о нейтральности, если оно будет.

Мы также писали о том, что после визита в Киев Блинкен отметил, что украинцы - крепкая нация.

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Война России против УкраиныЭнтони Блинкен