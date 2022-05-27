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США и Украина обсуждают риски эскалации при использовании нового оружия, - Reuters

Фото: США и Украина обсуждают риски эскалации с Россией (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Артур Родивилов

США ведут переговоры с Украиной об опасности эскалации с Россией. Это может произойти в случае нанесения удара новым вооружением вглубь российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крайне деликатные закулисные обсуждения не накладывают явных географических ограничений на использование имеющихся у Украины вооружений, но направлены на достижение общего понимания опасности эскалации, отметили три американских офицера и дипломатические источники агентства.

"У нас есть опасения по поводу эскалации, но все же мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", - сказал один из трех американских офицеров.

Офицеры говорят, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Киеву высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), которая в зависимости от типа боеприпасов может иметь дальность стрельбы до нескольких сотен километров.

Еще один официальный представитель США, также пожелавший остаться анонимным, отметил, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание в отношении использования определенных западных вооружений.

Напомним, вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине оружия, способного нанести удар по территории России, может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

РБК-Украина писала о том, что США не желают поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, чтобы не затягивать войну.

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