США і Україна обговорюють ризики ескалації при використанні нової зброї, - Reuters

Вкрай делікатні залаштункові обговорення не накладають явних географічних обмежень на використання наявних в України озброєнь, але спрямовані на досягнення загального розуміння небезпеки ескалації, відзначили три американських офіцери і дипломатичні джерела агентства.

"У нас є побоювання з приводу ескалації, але все ж ми не хочемо встановлювати географічні обмеження або занадто сильно пов'язувати їм руки тим, що ми їм даємо", - сказав один з трьох американських офіцерів.

Офіцери кажуть, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість постачання Києву високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS), яка в залежності від типу боєприпасів може мати дальність стрільби до декількох сотень кілометрів.

Ще один офіційний представник США, який також побажав залишитися анонімним, зазначив, що у Вашингтона і Києва є спільне розуміння щодо використання певних західних озброєнь.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні зброї, здатної завдати удару по території Росії, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

РБК-Україна писала про те, що США не бажають поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва, щоб не затягувати війну.

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