США и Украина будут работать над тем, чтобы отрезать пути обхода санкций против РФ, - Кулеба

"Мы договорились, как и с какими странами, будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций против РФ. Это важно, не просто вводить санкции, но и отрезать пути обхода", - Кулеба.

Напомним, также стало известно, что в Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают России уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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