США і Україна працюватимуть над тим, аби відрізати шляхи обходу санкцій проти РФ, - Кулеба

"Ми домовилися, як і з якими країнами, будемо працювати, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій проти РФ. Це важливо, не просто вводити санкції, але й відрізати шляхи обходу", - Кулеба.

Нагадаємо, також стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати ряд країн за те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Мова йде про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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