США уклали з Венесуелою "найбільшу нафтову угоду у світовій історії", - Трамп

Трамп у своїй публікації написав, що за його вказівкою, держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет, працюючи у тісній співпраці з тимчасовим президентом Венесуели Делсі Родрігес та у партнерстві з приватним бізнесом, забезпечили контрольний пакет акцій США над понад 65 млрд барелів доведених запасів нафти у Венесуелі.

За словами президента США, Америка отримала пакет акцій без жодних витрат для американських платників податків.

"Ця історична угода більш ніж удвічі збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти і суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки вперед, допомагаючи Венесуелі й надалі рухатися шляхом величезного успіху та процвітання", - йдеться в заяві.

Резюмуючи Трамп додав, що ця угода значно зміцнить "відносини, що і без того розвиваються" між США і Венесуелою.

Зазначимо, що незадовго до цього в Bloomberg вийшов матеріал, де йшлося про те, що США прагнуть отримати значну частку в нафтових запасах Венесуели за допомогою потенційного партнерства між Пентагоном і Алехандро Бетанкуром, скандально відомим інвестором в енергетичному секторі, який став ключовим посередником між двома країнами.

"Переговори зосереджено на 17 нафтових родовищах, розташованих в основних нафтоносних басейнах Венесуели", - сказали джерела.