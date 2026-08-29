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США уклали з Венесуелою "найбільшу нафтову угоду у світовій історії", - Трамп

02:30 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про угоду?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Вашингтоном і Венесуелою було укладено "найбільшу нафтову угоду у світовій історії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Трамп у своїй публікації написав, що за його вказівкою, держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет, працюючи у тісній співпраці з тимчасовим президентом Венесуели Делсі Родрігес та у партнерстві з приватним бізнесом, забезпечили контрольний пакет акцій США над понад 65 млрд барелів доведених запасів нафти у Венесуелі.

За словами президента США, Америка отримала пакет акцій без жодних витрат для американських платників податків.

"Ця історична угода більш ніж удвічі збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти і суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки вперед, допомагаючи Венесуелі й надалі рухатися шляхом величезного успіху та процвітання", - йдеться в заяві.

Резюмуючи Трамп додав, що ця угода значно зміцнить "відносини, що і без того розвиваються" між США і Венесуелою.

Зазначимо, що незадовго до цього в Bloomberg вийшов матеріал, де йшлося про те, що США прагнуть отримати значну частку в нафтових запасах Венесуели за допомогою потенційного партнерства між Пентагоном і Алехандро Бетанкуром, скандально відомим інвестором в енергетичному секторі, який став ключовим посередником між двома країнами.

"Переговори зосереджено на 17 нафтових родовищах, розташованих в основних нафтоносних басейнах Венесуели", - сказали джерела.

Що ще відомо

Нагадаємо, що на початку 2026 року Трамп провів військову операцію у Венесуелі, викравши президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину, над яким тепер іде суд у США. Нещодавно він припустив, що на Кубі також може відбутися військова операція за моделлю як Венесуеле.

Також улітку ЗМІ писали, що держсекретар США Марко Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі. Зокрема, на фірансу систему, нафтову галузь та роботу державних інститутів країни.

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Сполучені Штати АмерикиВенесуелаДональд Трамп