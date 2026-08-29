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США заключили с Венесуэлой "крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории", - Трамп

02:30 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о сделке?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтон и Венесуэлой была заключена "крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Трамп в своей публикации написал, что по его указанию, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, работая в тесном сотрудничестве с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в партнерстве с частным бизнесом, обеспечили контрольный пакет акций США над более 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле.

По словам президента США, Америка получила пакет акций без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков.

"Эта историческая сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, помогая Венесуэле и дальше двигаться по пути к огромному успеху и процветанию", - говорится в заявлении.

Резюмируя Трамп добавил, что эта сделка значительно укрепит "и без того развивающиеся отношения" между США и Венесуэлой.

Отметим, что незадолго до этого в Bloomberg вышел материал, где говорилось, что США стремятся получить значительную долю в нефтяных запасах Венесуэлы посредством потенциального партнерства между Пентагоном и Алехандро Бетанкуром, скандально известным инвестором в энергетическом секторе, ставшим ключевым посредником между двумя странами.

"Переговоры сосредоточены на 17 нефтяных месторождениях, расположенных в основных нефтеносных бассейнах Венесуэлы", - сказали источники.

Что еще известно

Напомним, что в начале 2026 года Трамп провел военную операцию в Венесуэле, похитив президента страны Николаса Мадуро и его жену, над которым теперь идет суд в США. Недавно он предположил, что на Кубе тоже может состояться военная операция по модели как Венесуэле.

Также летом СМИ писали, что госсекретарь США Марко Рубио получил беспрецедентные полномочия в Венесуэле. В частности, на фирансую систему, нефтяную отрасль и работу государственных институтов страны.

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Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаДональд Трамп