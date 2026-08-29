США заключили с Венесуэлой "крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории", - Трамп

Трамп в своей публикации написал, что по его указанию, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, работая в тесном сотрудничестве с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в партнерстве с частным бизнесом, обеспечили контрольный пакет акций США над более 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле.

По словам президента США, Америка получила пакет акций без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков.

"Эта историческая сделка более чем вдвое увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, помогая Венесуэле и дальше двигаться по пути к огромному успеху и процветанию", - говорится в заявлении.

Резюмируя Трамп добавил, что эта сделка значительно укрепит "и без того развивающиеся отношения" между США и Венесуэлой.

Отметим, что незадолго до этого в Bloomberg вышел материал, где говорилось, что США стремятся получить значительную долю в нефтяных запасах Венесуэлы посредством потенциального партнерства между Пентагоном и Алехандро Бетанкуром, скандально известным инвестором в энергетическом секторе, ставшим ключевым посредником между двумя странами.

"Переговоры сосредоточены на 17 нефтяных месторождениях, расположенных в основных нефтеносных бассейнах Венесуэлы", - сказали источники.