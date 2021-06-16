США не угрожали России военным ответом на кибератаки, - Байден

По его словам, он сказал Путину, что есть определенный перечень критически важной инфраструктуры, которая должна быть "закрытой для кибератак". Он также назвал российскому президенту 16 конкретных организаций.

"Он знает об этом (о киберпотенциале США и способности реагировать, - ред.). Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - сказал президент США.

Кроме того, Байден отрицательно ответил на вопрос, угрожал ли он военным ответом на кибератаки.

"Нет, мы не говорили о военном ответе", - подчеркнул он.