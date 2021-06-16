США не погрожували Росії військовою відповіддю на кібератаки, - Байден

За його словами, він сказав Путіну, що є певний перелік критично важливої інфраструктури, яка має бути "закритою для кібератак". Він також назвав російському президенту 16 конкретних організацій.

"Він знає про це (про кіберпотенціал США і здатність реагувати, - ред.). Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - сказав президент США.

Крім того, Байден заперечливо відповів на питання, чи погрожував він військовою відповіддю на кібератаки.

"Ні, ми не говорили про військову відповідь", - підкреслив він.