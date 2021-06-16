США не погрожували Росії військовою відповіддю на кібератаки, - Байден

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна американська сторона не погрожувала військовою відповіддю на кібератаки. Але назвала перелік критичної інфраструктури, яка не повинна стати об'єктом таких атак.
Про це Байден заявив на прес-конференції за підсумками саміту в Женеві.
За його словами, він сказав Путіну, що є певний перелік критично важливої інфраструктури, яка має бути "закритою для кібератак". Він також назвав російському президенту 16 конкретних організацій.
"Він знає про це (про кіберпотенціал США і здатність реагувати, - ред.). Якщо росіяни дійсно порушать основні норми, ми відповімо", - сказав президент США.
Крім того, Байден заперечливо відповів на питання, чи погрожував він військовою відповіддю на кібератаки.
"Ні, ми не говорили про військову відповідь", - підкреслив він.
Нагадаємо, у травні трубопровідна компанія Colonial Pipeline потрапила під хакерську атаку угруповання DarkSide, яку пов'язують з Росією. Через це компанії довелося припиняти роботу деяких об'єктів і заплатити викуп у розмірі 5 млн доларів.
Пізніше стало відомо, що частину цих грошей вдалося повернути. Путін, у свою чергу, відкидає причетність РФ до кібератак.