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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

США в угоді про копалини вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону, - CNN

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Проєкт угоди між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів та інших природних ресурсів не є тим, який ухвалив би президент Володимир Зеленський. Причина в тому, що Штати вимагають більше, ніж наша країна витратила на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це дивна пропозиція - намагатися відібрати у країни, що стала жертвою війни, більше, ніж вона витратила на оборону", - повідомило джерело видання.

CNN зазначає, що США намагаються отримати доступ до критично важливих мінералів та інших ресурсів України в рамках ширших переговорів, спрямованих на припинення війни з Росією. Натомість Київ наполягає на гарантіях безпеки, а також прагне захиститися від можливого майбутнього російського вторгнення.

Учора ж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США і Україна "досить близькі" до угоди. За словами джерел CNN, переговори між двома сторонами були інтенсивними і тривають, і в п'ятницю було досягнуто прогресу.

Нагадаємо, що менш ніж добу тому, видання The Wall Street Journal писало, що угоду про використання надр між Україною та США може бути підписано вже сьогодні, в суботу. Посилаючись на джерела, ЗМІ повідомило, що переговори наближаються до завершення.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні