США в угоді про копалини вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону, - CNN

"Це дивна пропозиція - намагатися відібрати у країни, що стала жертвою війни, більше, ніж вона витратила на оборону", - повідомило джерело видання.

CNN зазначає, що США намагаються отримати доступ до критично важливих мінералів та інших ресурсів України в рамках ширших переговорів, спрямованих на припинення війни з Росією. Натомість Київ наполягає на гарантіях безпеки, а також прагне захиститися від можливого майбутнього російського вторгнення.

Учора ж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США і Україна "досить близькі" до угоди. За словами джерел CNN, переговори між двома сторонами були інтенсивними і тривають, і в п'ятницю було досягнуто прогресу.