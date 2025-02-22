США в соглашении об ископаемых требуют больше, чем Украина потратила на оборону, - CNN

"Это странное предложение - пытаться отобрать у страны, ставшей жертвой войны, больше, чем она потратила на оборону", - сообщил источник издания.

CNN отмечает, что США пытаются получить доступ к критически важным минералам и другим ресурсам Украины в рамках более широких переговоров, направленных на прекращение войны с Россией. Взамен Киев настаивает на гарантиях безопасности, а также стремится защитится от возможного будущего российского вторжения.

Вчера же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Украина "довольно близки" к соглашению. По словам источников CNN, переговоры между двумя сторонами были интенсивными и продолжаются, и в пятницу был достигнут прогресс.