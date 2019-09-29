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В США углубляют расследования электронной переписки Клинтон

Новости » Политика    29.09.2019 - 13:18
В США углубляют расследования электронной переписки Клинтон
Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

Некоторые чиновники считают, что дело имеет политические мотивы

Администрация США углубляет свое расследование в отношении электронной переписки бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что за прошедшие недели следователи Госдепартамента США связались со 130 должностными лицами в связи с отправленными несколько лет назад электронными письмами. Почти во всех случаях речь шла об электронных письмах, которые отправлялись на недостаточно защищенную электронную почту Клинтон.

"Это никак не связано с тем, кто находится в Белом доме", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, имея в виду президента США Дональда Трампа.

Отметим, что запросы по поводу электронной почты возникли только сейчас, связан с тем, что надо было три с половиной года, чтобы просмотреть миллионы электронных писем.

Ряд других представителей также отрицает политические мотивы расследования.

Однако, один бывший чиновник сказал, что расследование является возможностью для республиканцев, поддерживающих Трампа, "удерживать на плаву" тему электронной почты Клинтон.

Напомним, Клинтон поддержала импичмент Трампа. Такое заявление Клинтон сделала после того, как Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Как сообщало РБК-Украина, государственный департамент опубликовал стенограмму разговора Зеленского и Трампа 25 сентября.

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