В США поглиблюють розслідування електронного листування Клінтон

Хілларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)

Деякі урядовці вважають, що справа має політичні мотиви

Адміністрація США поглиблює своє розслідування щодо електронного листування колишньої держсекретарки США і кандидатки в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що за минулі тижні слідчі Держдепартаменту США зв’язалися зі 130 посадовими особами в зв’язку з відправленими кілька років тому електронними листами. Майже у всіх випадках мова йшла про електронні листи, які відправлялися на недостатньо захищену електронну адресу Клінтон.

"Це ніяк не пов’язано з тим, хто знаходиться в Білому домі", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту, маючи на увазі президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, що запити з приводу електронної пошти виникли тільки зараз, пов’язаний з тим, що треба було три з половиною роки, щоб переглянути мільйони електронних листів.

Низка інших представників також заперечує політичні мотиви розслідування.

Проте, один колишній урядовець сказав, що розслідування є можливістю для республіканців, які підтримують Трампа, "утримувати на плаву" тему електронної пошти Клінтон.

Нагадаємо, Клінтон підтримала імпічмент Трампа. Таку заяву Клінтон зробила після того, як Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, державний департамент опублікував стенограму розмови Зеленського та Трампа 25 вересня.