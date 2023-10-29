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В США учасник президентських перегонів закликав до збільшення допомоги Україні

Неділя 29 жовтня 2023 10:09
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В США учасник президентських перегонів закликав до збільшення допомоги Україні Фото: Крістофер Крісті, член Республіканської партії США (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені штати Америки повинні надавати ще більше допомоги Україні, аби виконати обіцянку, яку вони давали партнерам й союзникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Республіканської партії США й можливого кандидата на президентських виборах 2024 року Крістофера Крісті в ефірі телеканалу Fox News.

Як відзначив Крісті, Міноборони США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу Україні. Збройні сили, зі свого боку, знищили вже половину російської техніки на полі бою.

"Нам потрібно це зробити, бо якщо цього не станеться, то інші наші союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки", - пояснив член Республіканської партії.

Зокрема він нагадав й про те, що Штати обіцяли Києву підтримку у разі загрози територіальній цілісності України ще на початку 1990-х, коли українці позбулись ядерної зброї.

"Україна тоді виконала свої зобов'язання, а ми маємо виконувати свої", - додав Крісті.

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