США убедили Европу в планах России напасть на Украину, - FT

"Недели непрерывной дипломатической взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленной обменом разведданными помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину", - говорится в сообщении.

Как указано в издании, это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкций для сдерживания Кремля".

Отмечено, что отчеты разведки США были переданы членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам, а количество материалов и деталей, которыми поделились остальные 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из официальных лиц как "достаточно широкое".

Вместе с тем указано, что ранее уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием" некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как такие, которые "заслуживают доверия",