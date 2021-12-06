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США убедили Европу в планах России напасть на Украину, - FT

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки путем активного влияния на европейских союзников и предоставления им разведывательной информации смогли убедить страны-члены ЕС в том, что РФ готовит вторжение в Украину. Одними из таких стран являются Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Недели непрерывной дипломатической взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленной обменом разведданными помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину", - говорится в сообщении.

Как указано в издании, это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкций для сдерживания Кремля".

Отмечено, что отчеты разведки США были переданы членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам, а количество материалов и деталей, которыми поделились остальные 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из официальных лиц как "достаточно широкое".

Вместе с тем указано, что ранее уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием" некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как такие, которые "заслуживают доверия",

Напомним, недавно американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что количество войск России у украинской границы будет расти.

В то же время немецкий журнал Bild опубликовал возможный сценарий вторжения России в Украину.

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