США и Турция обсудили выполнение санкций против РФ

Как сообщается, первый заместитель министра Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран.

Напомним, ранее издания Politico сообщило, что США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи.

Позже стало известно, что Эрдоган согласился платить за газ в российских рублях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.