США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным, - Politico

США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Администрация президента США может рекомендовать вывести американские бизнесы из Турции, если она уйдет из РФ на "формальное экономическое партнерство".

Такие сценарии прорабатываются, поскольку ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Там, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в национальных валютах.

Допускают варианты, что в случае еще большего сближения Анкары и Москвы, США якобы могут запретить Турции делать расчеты в долларах.

В США рассматривают Турцию как "центр притяжения для бизнеса и капитала", однако тесные взаимоотношения с Россией ставят под сомнение интеграцию Турции с остальным миром.