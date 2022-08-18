ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным, - Politico

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 17:29
США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным, - Politico Фото: США могут вывести свои компании из Турции, в случае сближения Эрдогана с Путиным (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Администрация президента США может рекомендовать вывести американские бизнесы из Турции, если она уйдет из РФ на "формальное экономическое партнерство".

Такие сценарии прорабатываются, поскольку ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Там, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в национальных валютах.

Допускают варианты, что в случае еще большего сближения Анкары и Москвы, США якобы могут запретить Турции делать расчеты в долларах.

В США рассматривают Турцию как "центр притяжения для бизнеса и капитала", однако тесные взаимоотношения с Россией ставят под сомнение интеграцию Турции с остальным миром.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган встречался с Путиным в Сочи.

Позже стало известно, что Эрдоган согласился платить за газ в российских рублях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Соединенные Штаты Америки
NEWS
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом