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США и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины

Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", - говорится в сообщении.

Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.

Кроме того, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы.

Добавим, что британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиТурцияУкраинаРоссийская ФедерацияЭнтони Блинкен