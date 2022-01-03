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США і Туреччина обговорили ситуацію навколо України

Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. В ході переговорів серед іншого вони обговорили ситуацію навколо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації дій у зв'язку із загрозою російської ескалації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також вони обговорили питання, пов'язані з сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією і можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі і як союзники по НАТО для вирішення питань, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.

Крім того, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисяч військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Додамо, що британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

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Сполучені Штати АмерикиТурцияУкраїнаРосійська ФедераціяЕнтоні Блінкен