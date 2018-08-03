Майк Помпео провел переговоры с Мевлютом Чавушоглу в Сингапуре

Соединенные Штаты Америки (США) и Турция договорились продолжить диалог для решения двусторонних проблем. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что государственный секретарь США Майк Помпео и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Сингапуре договорились продолжить диалог для поиска решения проблем в отношениях между двумя странами.

Отметим, Вашингтон ввел санкции в отношении двух турецких министров Сулеймана Сойлу и Абдулхамита Гюля в ответ на судебный процесс над пастором из США Эндрю Брансоном, которого обвинили в поддержке терроризма. Оба министра способствуют уголовному преследованию американца.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Турция пообещала ответить на санкции США против двух турецких министров. Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину США вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека. Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними.