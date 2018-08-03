Майк Помпео провів переговори з Мевлютом Чавушоглу в Сінгапурі

Сполучені Штати Америки (США) і Туреччина домовилися продовжити діалог для вирішення двосторонніх проблем. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що державний секретар США Майк Помпео та його турецький колега Мевлют Чавушоглу в ході переговорів в Сінгапурі домовилися продовжити діалог для пошуку вирішення проблем у відносинах між двома країнами.

Зазначимо, Вашингтон ввів санкції проти двох турецьких міністрів Сулеймана Сойлу і Абдулхаміта Гюля у відповідь на судовий процес над пастором з США Ендрю Брансон, якого звинуватили в підтримці тероризму. Обидва міністра сприяють кримінальному переслідуванню американця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США проти двох турецьких міністрів. Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну США вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини. Санкції означають заморожування майна Сойлу і Гюля в США і заборону для американських громадян на проведення фінансових операцій з ними.