США цього тижня планують запровадити мито в 200% на алюміній із РФ, - Bloomberg

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що цей крок розглядався протягом кількох місяців. США також націлені на російський метал, тому що РФ демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Bloomberg повідомляє, що такі великі тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії до США.

РФ є другим за величиною виробником металу у світі, а алюміній, що поставляється з Росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.