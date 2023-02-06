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США на этой неделе планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из РФ, - Bloomberg

Фото: США на этой неделе планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказывать давление на РФ из-за приближающейся годовщины вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг рассматривался несколько месяцев. США также нацелены на российский металл, потому что РФ демпингует алюминий на американском рынке и наносит ущерб местным компаниям.

Bloomberg сообщает, что столь крупные тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

РФ является вторым по величине производителем металла в мире, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.

Напомним, что в октябре Соединенные Штаты изучали возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию России в Украине.

Позже европейский алюминиевый гигант призвал ввести санкции против российских металлов, поскольку производители в ЕС сокращали производство, чтобы справиться с растущими ценами на энергию.

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