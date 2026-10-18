США три доби не надавали Україні дані про балістичні атаки РФ, - Зеленський

За словами глави держави, Україна отримує важливі розвіддані від багатьох своїх союзників, зокрема європейських.

Однак інформацію про майбутні балістичні атаки у своєму розпорядженні мають лише Сполучені Штати.

"Лише США мають ці унікальні дані і вони повідомляють нас, коли Росія використає балістичні ракети. Ми не отримували дані про балістичні атаки протягом трьох діб", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі процес обміну розвідданими зі Штатами, зокрема й щодо російських балістичних атак, врешті відновився.

"Ми дуже вдячні за це... Тепер це працює", - наголосив президент України.

На тлі останніх подій він висловив надію, що президент США Дональд Трамп все одно залишиться на боці України, або ж принаймні займе нейтральну позицію.