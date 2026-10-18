США трое суток не давали Украине данные о баллистических атаках РФ, - Зеленский

По словам главы государства, Украина получает важные разведданные от многих своих союзников, в том числе европейских.

Однако информацией о будущих баллистических атаках располагают только Соединенные Штаты.

"Только у США есть эти уникальные данные и они сообщают нам, когда Россия использует баллистические ракеты. Мы не получали данные о баллистических атаках в течение трех суток", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в настоящее время процесс обмена разведданными со Штатами, в том числе и о российских баллистических атаках, наконец-то возобновился.

"Мы очень благодарны за это... Теперь это работает", - подчеркнул президент Украины.

На фоне последних событий он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп все равно останется на стороне Украины, или по крайней мере займет нейтральную позицию.