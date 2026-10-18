RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

США трое суток не давали Украине данные о баллистических атаках РФ, - Зеленский

17:37 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина не получала от США разведывательные данные о запланированных баллистических атаках России трое суток подряд.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам главы государства, Украина получает важные разведданные от многих своих союзников, в том числе европейских.

Однако информацией о будущих баллистических атаках располагают только Соединенные Штаты.

"Только у США есть эти уникальные данные и они сообщают нам, когда Россия использует баллистические ракеты. Мы не получали данные о баллистических атаках в течение трех суток", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в настоящее время процесс обмена разведданными со Штатами, в том числе и о российских баллистических атаках, наконец-то возобновился.

"Мы очень благодарны за это... Теперь это работает", - подчеркнул президент Украины.

На фоне последних событий он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп все равно останется на стороне Украины, или по крайней мере займет нейтральную позицию.

Напомним, недавно Зеленский подтвердил, что американские власти предупреждали его о возможной остановке обмена разведданными, если Украина не прекратит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Что интересно, сам Дональд Трамп публично утверждал, что "помогает" Украине и, мол, не останавливал обмен разведданными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныСоединенные Штаты АмерикиРакетная атака