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В США три человека погибли при наезде пожарной машины на автомобиль

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 04:19
В США три человека погибли при наезде пожарной машины на автомобиль
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Пожарная машина врезалась в легковушку

В Соединенных Штатах Америки (Феникс, штат Аризона) пожарная машина врезалась в легковой автомобиль, в результате погибло три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В данный момент не сообщаются причины ДТП, но на опубликованных кадрах можно увидеть, что пожарная машина перевернута на бок.

Отметим, легковой автомобиль стоит со значительно поврежденной передней частью.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере штата Нью-Йорк произошла авария, в ходе которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, в результате чего погибли 20 человек. На место происшествия выехали сотрудники Национального бюро по безопасности на транспорте, которые должны разобраться в случившемся.

Ранее РБК-Украина писало, что в штате Нью-Мексико (США) произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, сообщалось о четырех погибших. Автобус следовал из города Альбукерке (штат Нью-Мексико) в город Финикс (штат Аризона).

Также агентство писало, что в штате Луизиана (США) произошла крупная авария с участием 10 легковых и грузовых автомобилей. В ДТП погибли 4 человека, еще 13 получили травмы.

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