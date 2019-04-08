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У США три людини загинули при наїзді пожежної машини на автомобіль

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 04:19
У США три людини загинули при наїзді пожежної машини на автомобіль
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Пожежна машина врізалася в легковик

У Сполучених Штатах Америки (Фенікс, штат Арізона) пожежна машина врізалася в легковий автомобіль, в результаті загинуло три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В даний момент не повідомляються причини ДТП, але на опублікованих кадрах можна побачити, що пожежна машина перевернута на бік.

Зазначимо, легковий автомобіль стоїть зі значно пошкодженою передньою частиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб. На місце події виїхали співробітники Національного бюро з безпеки на транспорті, які повинні розібратися в тому, що трапилося.

Раніше РБК-Україна писало, що в штаті Нью-Мексико (США) сталося зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки, повідомлялося про чотирьох загиблих. Автобус прямував з міста Альбукерке (штат Нью-Мексико) в місто Фінікс (штат Арізона).

Також агентство писало, що в штаті Луїзіана (США) сталася велика аварія з участю 10 легкових і вантажних автомобілів. В ДТП загинули 4 людини, ще 13 отримали травми.

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