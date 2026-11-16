У США третій день поспіль скасовують тисячі авіарейсів

Аеропорти США третій день поспіль скасовують і затримують тисячі рейсів після загальнонаціональної зупинки польотів. Лише 15 листопада збій зачепив понад 10 тисяч рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

15 листопада в США скасували понад 2300 рейсів, ще близько 7700 затримали, за даними сервісу FlightAware. Напередодні авіакомпанії скасували понад 6400 рейсів і затримали понад 8 тисяч.

Найбільше постраждали JetBlue, яка скасувала 28% рейсів, і American Airlines - 17%.

13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило загальнонаціональну зупинку вильотів, яка тривала майже п'ять годин. Це найдовша зупинка авіасполучення в США з часів терактів 11 вересня 2001 року.

За словами міністра транспорту Шона Даффі, проблема почалася із заміни роутера на об'єкті FAA в Ельдорадо, штат Арканзас. Це спричинило збій нещодавно встановленого роутера в Амарилло, штат Техас, який почав перевантажувати даними диспетчерські центри по всій країні.

FAA вимкнуло ці роутери, а також ще близько 60 подібних. Проте справжню причину збою досі не встановили. Ознак кібератаки Даффі не бачить. За його словами, роутери, які дали збій, купили ще у 2001 році, і вони застаріли вже до 2006 року.

Після збою Даффі попросив 50 млрд доларів на модернізацію системи управління повітряним рухом. Трамп підтримав його і закликав Конгрес схвалити фінансування.

Проте демократи поставилися до цього скептично. За їхніми даними, з 12,5 млрд доларів, виділених на модернізацію у 2025 році, близько 11 млрд досі не витратили. Даффі заперечив, що ті кошти призначалися лише для окремих статей і не передбачали нового програмного забезпечення.

За прогнозом міністра, повністю авіасполучення відновиться 16 листопада.