У США третій день поспіль скасовують тисячі авіарейсів
Аеропорти США третій день поспіль скасовують і затримують тисячі рейсів після загальнонаціональної зупинки польотів. Лише 15 листопада збій зачепив понад 10 тисяч рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
15 листопада в США скасували понад 2300 рейсів, ще близько 7700 затримали, за даними сервісу FlightAware. Напередодні авіакомпанії скасували понад 6400 рейсів і затримали понад 8 тисяч.
Найбільше постраждали JetBlue, яка скасувала 28% рейсів, і American Airlines - 17%.
13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило загальнонаціональну зупинку вильотів, яка тривала майже п'ять годин. Це найдовша зупинка авіасполучення в США з часів терактів 11 вересня 2001 року.
За словами міністра транспорту Шона Даффі, проблема почалася із заміни роутера на об'єкті FAA в Ельдорадо, штат Арканзас. Це спричинило збій нещодавно встановленого роутера в Амарилло, штат Техас, який почав перевантажувати даними диспетчерські центри по всій країні.
FAA вимкнуло ці роутери, а також ще близько 60 подібних. Проте справжню причину збою досі не встановили. Ознак кібератаки Даффі не бачить. За його словами, роутери, які дали збій, купили ще у 2001 році, і вони застаріли вже до 2006 року.
Після збою Даффі попросив 50 млрд доларів на модернізацію системи управління повітряним рухом. Трамп підтримав його і закликав Конгрес схвалити фінансування.
Проте демократи поставилися до цього скептично. За їхніми даними, з 12,5 млрд доларів, виділених на модернізацію у 2025 році, близько 11 млрд досі не витратили. Даффі заперечив, що ті кошти призначалися лише для окремих статей і не передбачали нового програмного забезпечення.
За прогнозом міністра, повністю авіасполучення відновиться 16 листопада.
Масштабний збій у системі управління повітряним рухом стався 13 листопада, після чого FAA тимчасово зупинило вильоти по всій країні. Вже наступного дня міністр транспорту Шон Даффі звернувся до Конгресу по 50 млрд доларів на модернізацію застарілої авіаційної інфраструктури, пояснивши збій зношеними маршрутизаторами та комутаторами.