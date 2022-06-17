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Поражено 70% экипажа: появились подробности удара по российскому буксиру "Василий Бех"

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Змеиный, Пятница 17 июня 2022 11:46
Поражено 70% экипажа: появились подробности удара по российскому буксиру "Василий Бех" Фото: украинские военные уничтожили вражеский буксир "Василий Бех" (twitter.com/charter_97)
Автор: Мария Кучерявец

В результате удара украинскими защитниками по российскому буксиру "Василий Бех" было поражено 70% экипажа. При этом судьба остальных - неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.

По данным горсовета, которые ссылаются на официальный комментарий ОК "Юг", сейчас вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

"Несмотря на убранство зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна", - говорится в сообщении.

Что произошло

Напомним, сегодня ВМС Украины нанесли удар по буксиру Черноморского флота РФ "Василий Бех", на борту которого находился зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Вражеское судно в это время транспортировало на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота.

По информации главы Одесской ОВА Максима Марченко, в буксир попали ракеты Harpoon.

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Черное море остров Змеиный ВМС Украины
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