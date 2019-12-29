США требуют от Украины экстрадиции американца, который воевал на Донбассе

Фото: Крейг Лэнг (RFE/RL)

Ленг добивается получения убежища в Украине

Соединенные Штаты требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве мужа и жены во Флориде в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Как отмечается, Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта с Россией.

В 2015 году в Украине Лэнг познакомился с Алексом Цвифельхофером. В 2017 году они покинули страну и направились в Южный Судан, где собирались принять участие в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб". По данным издания, после того, как им было отказано во въезде, они оказались в Соединенных Штатах, где планировали записаться бойцами сопротивления в Венесуэле.

По предварительным данным следствия, 9 апреля прошлого года Лэнг и Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину, с которыми встретились во Флориде, чтобы обсудить покупку оружия. Их изуродованные пулями тела были найдены в автомобиле на стоянке возле церкви в округе Ли.

Цвифельхофер был арестован в мае в штате Висконсин во время попытки купить оружие. После пары убийств Лэнг уехал в Мексику, далее в Колумбию и Испанию, затем на украинско-молдавской границе его арестовали украинские правоохранители.

Издание напоминает, что США не имеет договора об экстрадиции с Украины.

"Мы знаем, что в американских СМИ о нем пишут очень плохо. В Украине он герой, потому что защищает наши интересы и нашу страну", - заявил адвокат Лэнга Дмитрий Моргун.

Лэнг добивается получения убежища в Украине, утверждая, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин имеют "тесные связи", и что США добиваются возвращения его "на просьбу российского правительства".

Юридические споры между США и Украиной делу Лэнга, как ожидается, могут занять годы.

Напомним, 24 декабря винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для американца Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинской армии. Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Лэнга задержали летом 2019 года после того, как он пересек молдавско-украинскую границу. Украинские силовики сообщили, что его разыскивает Интерпол. В США его обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух людей в штате Флорида в 2018 году.