США вимагають від України екстрадиції американця, який воював на Донбасі

Фото: Крейг Ленг (RFE/RL)

Ленг добивається отримання притулку в Україні

Сполучені Штати вимагають від України екстрадиції американського військового Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві чоловіка й дружини у Флориді минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Як зазначається, Ленг був звільнений зі служби в армії за самоволку й проживає в Україні з 2015 року, де служив добровольцем у воєнізованих підрозділах під час воєнного конфлікту з Росією.

У 2015 році в Україні Ленг познайомився з Алексом Цвіфельхофером. У 2017 році вони покинули країну й подалися в Південний Судан, де збиралися взяти участь у боротьбі з терористичним угрупуванням "Аш-Шабаб". За даними видання, після того, як їм було відмовлено у в'їзді, вони опинилися в Сполучених Штатах, де планували записатися бійцями опору у Венесуелі.

За попередніми даними слідства, 9 квітня минулого року Ленг і Цвіфельхофер застрелили Серафіна Лоренцо та його дружину Діну, з якими зустрілися у Флориді, щоб обговорити купівлю зброї. Їхні понівечені кулями тіла були знайдені в автомобілі на стоянці біля церкви в окрузі Лі.

Цвіфельхофера було заарештовано у травні у штаті Вісконсин під час спроби купити зброю. Після вбивств пари Ленг виїхав до Мексики, далі до Колумбії та Іспанії, потім на українсько-молдовському кордоні його заарештували українські правоохоронці.

Видання нагадує, що США не має договору про екстрадицію з України.

"Ми знаємо, що в американських ЗМІ про нього пишуть дуже погано. В Україні він герой, бо захищає наші інтереси й нашу країну", - заявив адвокат Ленга Дмитро Моргун.

Ленг добивається отримання притулку в Україні, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін мають "тісні зв'язки", і що США домагаються повернення його "на прохання російського уряду".

Юридичні суперечки між США та Україною справі Ленга, як очікується, можуть зайняти роки.

Нагадаємо, 24 грудня вінницький апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі української армії. Суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Ленга затримали влітку 2019 року після того, як він перетнув молдавсько-український кордон. Українські силовики повідомили, що його розшукує Інтерпол. У США його звинувачують у розбої та умисному вбивстві двох людей у штаті Флорида у 2018 році.