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США требуют от России прекратить оккупацию Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня празднуют День крымскотатарского флага. В этот день Посольство США в Украине обратилось к России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В День крымскотатарского флага мы чествуем крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 года вторым Курултаем.

Напомним, лидеры ЕС поддержали продление "крымских" санкций против России.

Ранее сообщалось, что на саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации.

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