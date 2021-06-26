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США вимагають від Росії припинити окупацію Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні святкують День кримськотатарського прапора. У цей день Посольство США в Україні звернулось до Росії.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - йдеться у заяві.

День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий першим Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм.

Нагадаємо, лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялось, що на саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію.

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