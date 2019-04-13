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В США требуют от РФ доказательств шпионажа арестованного морпеха Вилана

Новости » Политика    13.04.2019 - 18:39
В США требуют от РФ доказательств шпионажа арестованного морпеха Вилана
Фото: Пол Уилан (US Marine Corps website)

Вилан отрицает обвинения в свой адрес

США призывают РФ представить свои доказательства по делу бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана, арестованного по подозрению в шпионаже. Об этом посол США в России Джон Хантсман заявил Радио Свобода.

Вилан отрицает обвинения в свой адрес.

"Он (Хантсман - ред.) призвал Москву представить свои доказательства по делу бывшего морского пехотинца США Пола Вилана, арестованного в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже.

Позже стало известно, что Вилан также имеет гражданства Великобритании, Ирландии и Канады.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх". Хант отметил, что 48-летнему Вилану оказывается "всяческая поддержка". Как отмечается, Вилан родился в Канаде в британских родителей и переехал в США в детстве.

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