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У США вимагають від РФ доказів шпигунства арештованого морпіха Вілана

Новини » Політика    13.04.2019 - 18:39
У США вимагають від РФ доказів шпигунства арештованого морпіха Вілана
Фото: Пол Вілан (US Marine Corps website)

Вілан заперечує обвинувачення на свою адресу

США закликають РФ представити свої докази по справі колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана, заарештованого за підозрою у шпигунстві. Про це посол США в Росії Джон Хантсман заявив Радіо Свобода.

Вілан заперечує обвинувачення на свою адресу.

"Він (Хантсман - ред.) закликав Москву представити свої докази по справі колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, заарештованого в Москві в грудні 2018 року за підозрою у шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру в шпигунстві.

Пізніше стало відомо, що Вілан також має громадянства Великобританії, Ірландії та Канади.

У свою чергу, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія не повинна використовувати громадян Британії як "пішаків у дипломатичних шахових іграх. Хант зазначив, що 48-річному Вилану виявляється "всіляка підтримка". Як зазначається, Вілан народився в Канаді у британських батьків і переїхав в США в дитинстві.

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