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Задержанный в России американец имеет гражданства Ирландии и Канады

Новости » Политика    04.01.2019 - 19:37
Задержанный в России американец имеет гражданства Ирландии и Канады
Фото: Пол Вилан (US Marine Corps website)

Ирландские дипломаты уже запросили предоставить им консульский доступ к Вилану

Задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Вилан является также гражданином Ирландии и Канады. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

По ее данным, ирландские дипломаты уже запросили предоставить им консульский доступ к Вилану. А власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх. Хант отметил, что 48-летнему Вилану оказывается "всяческая поддержка". Как отмечается, Вилан родился в Канаде у британских родителей и переехал в США в детстве.

Отметим, арестованный в Москве по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Вилан является также гражданином Великобритании.

Отметим, 28 декабря работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки (США) из-за подозрения в шпионаже.

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