В США требуют расследования задержки военной помощи Украине

Группа сенаторов-демократов обратилась к Министерству обороны США с просьбой начать расследование задержки в предоставлении военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter.

Дурбин, кроме этого, опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон сообщил комиссии Конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

"Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и до середины августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили из неопределенных причин", - написал он.

В связи с этим демократ обратился к Пентагону.

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома", - написал Дурбин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил прекратить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому.

После этого в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Президент США, в свою очередь, не воспринимает серьезно угрозы со стороны Конгресса.