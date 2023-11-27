США тиснутимуть на Туреччину щодо дотримання санкцій проти РФ та ХАМАС

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину, щоб обговорити дотримання Анкарою американських санкцій проти Росії і ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Стверджується, що високопосадовець американського Мінфіну зустрінеться зі своїми турецькими колегами і наполягатиме, щоб Туреччина виконала односторонні санкції США проти ряду російських організацій і фінансової діяльності ХАМАС.

Міністерство фінансів США минулого місяця розширило список санкційних осіб у Туреччині, які, за його словами, були прикриттям для угрупування ХАМАС, яке Сполучені Штати і Європейський Союз визнали терористичною організацією.

Вашингтон наклав санкції на близько десятка турецьких фірм і деяких осіб за те, що вони керували інвестиційним портфелем від імені ХАМАС або допомагали Росії ухилятися від санкцій.

Сполучені Штати також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв’язки із західною фінансовою системою.

Санкції проти Росії

Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Євросоюз спільно з Єврокомісією вже представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.