США тиснуть на Ірак, щоб відновити експорт курдської нафти, - Reuters

У президента США Дональда Трампа посилюють тиск на Ірак, вимагаючи відновити експорт курдської нафти. В іншому випадку Багдад може опинитися під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, якнайшвидше відновлення експорту з напівавтономного регіону Іракський Курдистан допомогло б компенсувати можливе падіння експорту іранської нафти, який Вашингтон пообіцяв скоротити до нуля в рамках кампанії Трампа з "максимального тиску" на Тегеран.

Уряд США заявив, що хоче ізолювати Іран від світової економіки і позбавити його доходів від експорту нафти, щоб уповільнити розробку Іраном ядерної зброї.

Міністр нафти Іраку зробив несподівану заяву в понеділок, що експорт з Курдистану відновиться наступного тижня. Це ознаменує кінець майже дворічної суперечки, яка скоротила потоки понад 300 тисяч барелів на день курдської нафти через Туреччину на світові ринки.

Агентство Reuters поспілкувалося з вісьмома джерелами в Багдаді, Вашингтоні та Ербілі, столиці Іракського Курдистану, які заявили, що зростаючий тиск з боку нової адміністрації США став ключовою причиною зробленої в понеділок заяви. Усі джерела, як пише Reuters, відмовилися назвати свої імена через делікатність питання.

"Іран розглядає Ірак як життєво важливий для підтримки своєї економіки на плаву в умовах санкцій. Але Багдад, партнер як Сполучених Штатів, так і Ірану, побоюється потрапити під приціл політики Трампа щодо тиску на Тегеран", - повідомили виданню джерела.

Трамп хоче, щоб прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані розірвав економічні та військові зв'язки з Іраном. Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що центральний банк Іраку заблокував ще п'ять приватних банків від доступу до долара на прохання Міністерства фінансів США.

Чотири з восьми джерел також повідомили, що заява Іраку про відновлення експорту була поспішною і не містила подробиць про те, як вирішуватимуться технічні питання, які необхідно розв'язати до відновлення поставок.

Іран має значний військовий, політичний та економічний вплив в Іраку через свої потужні шиїтські ополчення і політичні партії, які він підтримує в Багдаді. Але збільшений тиск США відбувається в той час, коли Іран ослаблений атаками Ізраїлю на його регіональних довірених осіб.

Контрабанда курдської нафти

Із закриттям трубопроводу, яким курдська нафта надходить до турецького порту Джейхан з 2023 року, контрабанда курдської нафти в Іран вантажівками процвітає. США закликають Багдад обмежити цей потік, повідомили шість із восьми джерел.

У липні агентство Reuters повідомило, що, за оцінками, 200 тисяч барелів на день сирої нафти за зниженими цінами контрабандою перевозили з Курдистану до Ірану і, меншою мірою, до Туреччини вантажівками. Джерела повідомили, що експорт залишався приблизно на цьому рівні.

"Вашингтон чинить тиск на Багдад, щоб забезпечити експорт курдської сирої нафти на світові ринки через Туреччину, а не продавати її задешево Ірану", - заявив іракський чиновник нафтової галузі, обізнаний про постачання сирої нафти до Ірану.

Тоді як закриття турецького трубопроводу призвело до зростання контрабанди курдської нафти через Іран, в Іраку з моменту приходу до влади прем'єра аль-Судані 2022 року процвітає більша мережа, яка, на думку деяких експертів, приносить Ірану і його довіреним особам щонайменше 1 млрд доларів на рік.

Два представники адміністрації США підтвердили, що США звернулися до іракського уряду з проханням відновити курдський експорт. Один із них сказав, що цей крок допоможе пом'якшити підвищувальний тиск на ціни на нафту.