США "тихо" передали Украине ракеты AGM-88 HARM: чем они особенны
Украина начала применять против России высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Ракеты способны создать проблемы для российских радаров ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Пентагон подтвердил передачу AGM-88 HARM уже после того, как украинские военные нанесли удары по оккупантам, а российские блогеры заявили об обнаружении фрагментов этих ракет.
В свое время американская авиация применяла эти ракеты для подавления задач ПВО врага в Ливии, Ираке и Югославии. Также ракеты используют еще 15 стран мира.
AGM-88 HARM является усовершенствованной версией AGM-45 Shrike. При разработке были устранены недостатки касаемо дальности и наведения на ограниченное число радиолокационных частот. Снаряд способен покрыть широкий диапазон частот и сохранить местоположение передатчика радара. Диапазон ракеты больше чем у многих зенитных орудий.
Чем AGM - 88 HARM полезен для наших бойцов:
- ракеты способны уничтожать российские контрбатарейные радары, которые отслеживают траекторию полета снарядов и определяют местоположение гаубиц или же ракетных установок;
- это, со своей стороны, также поможет защитить наших артиллеристов.
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