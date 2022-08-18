США "тихо" передали Україні ракети AGM-88 HARM: чим вони особливі
Україна почала застосовувати проти Росії високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Ракети здатні створити проблеми для російських радарів ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
Пентагон підтвердив передачу AGM-88 HARM вже після того, як українські військові завдали ударів по окупантам, а російські блогери заявили про виявлення фрагментів цих ракет.
Свого часу американська авіація застосовувала ці ракети для придушення завдань ППО ворога у Лівії, Іраку й Югославії. Також ракети використовують ще 15 країн світу.
AGM-88 HARM є удосконаленою версією AGM-45 Shrike. Під час розробки було усунено недоліки щодо дальності й наведення на обмежене число радіолокаційних частот. Снаряд здатний покрити широкий діапазон частот й зберегти місце розташування передавача радара. Діапазон ракети є більшою ніж у багатьох зенітних гармат.
Чим AGM-88 HARM корисний для наших бійців:
- ракети здатні знищувати російські контрбатарейні радари, які відстежують траєкторію польоту снарядів й визначають гаубиці або ж ракетні установки, які їх випустили;
- це, зі свого боку, також допоможе захистити наших артилеристів.
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