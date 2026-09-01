США терміново збільшать виробництво ракет для Patriot та THAAD
Сполучені Штати домовилися з оборонними компаніями про довгострокове розширення виробництва компонентів для систем протиповітряної та протиракетної оборони. Нові угоди стосуються двох ключових американських програм - Patriot і THAAD.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство війни США.
Пентагон уклав угоди на сім років з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin. Домовленості мають збільшити обсяги виробництва та прискорити постачання критично важливих компонентів для ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE систем Patriot і THAAD.
Йдеться не лише про збільшення кількості готових ракет. Пентагон також планує розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску компонентів цих систем.
Виробництво PAC-3 MSE зросте втричі
Найбільше зміни стосуються ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot. За умовами нових домовленостей їх виробництво мають збільшити втричі.
Для ракет-перехоплювачів системи THAAD передбачене ще масштабніше нарощування - у чотири рази.
Таким чином, Вашингтон одночасно розширює виробничі можливості для двох різних рівнів протиракетної оборони: Patriot призначений, зокрема, для перехоплення балістичних і крилатих ракет, тоді як THAAD забезпечує перехоплення балістичних цілей на більшій висоті.
Контекст контракту
Рішення про розширення виробництва ухвалюється на тлі значного попиту на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Раніше повідомлялося, що американські запаси перехоплювачів Patriot значно зменшились через використання цих ракет в Ірані та їхні постачання союзникам.
Вже зараз генерали США вмовляють керівництво не затягувати війну проти Ірану саме через дефіцит цих ракет. А ще Штатам не вистачає ракет Tomahawk.
Україна давно вже без достатньої кількості антибалістики Patriot. НАТО та ЄС намагаються переконати Іспанію та Грецію поділитись ракетами, адже у них в запасі їх чимало.