США терміново евакуювали частину дипломатів із країн Близького Сходу через загрозу ескалації, - CNN

Цього тижня Держдепартамент США розпорядився евакуювати із Саудівської Аравії персонал, який не задіяний в екстрених ситуаціях, а також усіх членів їхніх сімей. За словами офіційних осіб, розпорядження надійшло у відповідь на ескалацію конфлікту з боку хуситів.

Водночас, джерела CNN кажуть, що США без публічних оголошень коригують чисельність у персоналу в ряді інших посольств на Близькому Сході, включаючи Йорданію, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ та Ліван.

"Створюється відчуття, ніби ми знову повернулися в день бабака", - сказало джерело в Аммані, коментуючи прохання до деяких співробітників посольства залишити столицю Йорданії.

Багато хто з тих, хто їде, тільки нещодавно повернувся після того, як їх евакуювали в розпал конфлікту з Іраном. Один із дипломатів заявив, що "сказати, що це було хаотично - значить нічого не сказати".

Ці події також відбуваються на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів, а також повідомлень джерел про те, що Ізраїль лобіює більш оперативні дії, але поки що безуспішно.