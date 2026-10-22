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Єменські хусити заявили про удари по Міністерстві оборони Саудівської Аравії

17:45 22.10.2026 Чт
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aimg Сергій Козачук
Єменські хусити заявили про удари по Міністерстві оборони Саудівської Аравії Фото: хусити атакували Саудівську Аравію (Getty Images)
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Єменські хусити влаштували масовану серію атак на військові відомства та об'єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що напади відбулися протягом останніх 48 годин.

Під ударами опинилися Міністерство оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, об'єкти енергетичної компанії Saudi Aramco в Янбу, а також Міжнародний аеропорт Абха та Міжнародний аеропорт короля Фахда в Даммамі.

За даними саудівської влади, внаслідок удару по аеропорту в Даммамі загинули двоє людей.

Черговий масований удар стався на тлі загального загострення та ескалації конфлікту в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, що 10 жовтня міжнародний аеропорт Ер-Ріяда зазнав масштабного нападу, який став найкривавішим інцидентом у Саудівській Аравії за понад десять років.

Внаслідок удару загинули 12 людей, ще понад 300 дістали поранення.

Також раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що Іран допомагав хуситам розвідданими та сприяв наведенню ракет і дронів на нафтові танкери, аеропорти та енергетичні об'єкти Саудівської Аравії.

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