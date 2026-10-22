Єменські хусити заявили про удари по Міністерстві оборони Саудівської Аравії

Єменські хусити влаштували масовану серію атак на військові відомства та об'єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що напади відбулися протягом останніх 48 годин.

Під ударами опинилися Міністерство оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, об'єкти енергетичної компанії Saudi Aramco в Янбу, а також Міжнародний аеропорт Абха та Міжнародний аеропорт короля Фахда в Даммамі.

За даними саудівської влади, внаслідок удару по аеропорту в Даммамі загинули двоє людей.

Черговий масований удар стався на тлі загального загострення та ескалації конфлікту в регіоні Перської затоки.