США срочно эвакуируют часть дипломатов из стран Ближнего Востока из-за угрозы эскалации, - CNN

На этой неделе Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Саудовской Аравии персонал, не задействованный в экстренных ситуациях, а также всех членов их семей. По словам официальных лиц, распоряжение поступило в ответ на эскалацию конфликта со стороны хуситов.

В то же время источники CNN говорят, что США без публичных объявлений корректируют численность в персонала в ряде других посольств на Ближнем Востоке, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

"Создается ощущение, будто мы снова вернулись в день сурка", - сказал источник в Аммане, комментируя просьбу к некоторым сотрудникам посольства покинуть столицу Иордании.

Многие из тех, кто уезжает, только недавно вернулись после того, как их эвакуировали в разгар конфликта с Ираном. Один из дипломатов заявил, что "сказать, что это было хаотично - значит ничего не сказать".

Эти события также происходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов, а также сообщений источников о том, что Израиль лоббирует более оперативные действия, но пока безуспешно.