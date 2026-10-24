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США срочно эвакуируют часть дипломатов из стран Ближнего Востока из-за угрозы эскалации, - CNN

02:05 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Госдепартамента США Марко Рубио (Getty Images)

США в срочном порядке эвакуируют некоторых дипломатов и членов их семей из стран Ближнего Востока на фоне опасений по возможной эскалации конфликта в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На этой неделе Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Саудовской Аравии персонал, не задействованный в экстренных ситуациях, а также всех членов их семей. По словам официальных лиц, распоряжение поступило в ответ на эскалацию конфликта со стороны хуситов.

В то же время источники CNN говорят, что США без публичных объявлений корректируют численность в персонала в ряде других посольств на Ближнем Востоке, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

"Создается ощущение, будто мы снова вернулись в день сурка", - сказал источник в Аммане, комментируя просьбу к некоторым сотрудникам посольства покинуть столицу Иордании.

Многие из тех, кто уезжает, только недавно вернулись после того, как их эвакуировали в разгар конфликта с Ираном. Один из дипломатов заявил, что "сказать, что это было хаотично - значит ничего не сказать".

Эти события также происходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов, а также сообщений источников о том, что Израиль лоббирует более оперативные действия, но пока безуспешно.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, на днях 22 октября йеменские хуситы устроили массировано серию атак на военные ведомства и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии. В частности, под ударом было Министерство обороны страны.

Также мы писали, что по данным NBC News, президент США Дональд Трамп уже совсем скоро может начать новый этап войны на Ближнем Востоке.

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