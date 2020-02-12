США і "Талібан" можуть підписати мирну угоду до кінця лютого

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Таліби заявили про прогрес у переговорах

США і радикальний рух "Талібан" можуть підписати мирна угода у лютому, що дасть можливість американським військовим покинути Афганістан. Про це повідомляє Reuters.

За даними двох джерел агентства в афганському уряді, підписання угоди про перемир'я можливо, якщо таліби продемонструють значне зниження насильства. Відзначається, що таліби повинні домовитися про скорочення насильства як мінімум на 10 днів без будь-яких серйозних порушень, після чого можливо початок обговорення внутрішньо афганського діалогу.

Представник талибанов Сухейл Шахін підтвердив, що досягнутий певний прогрес, однак не повідомив ніяких подробиць.

Очікується, що президент Афганістану Ашраф Гані планує обговорити мирні переговори з держсекретарем США Майком Помпео в кінці цього тижня в кулуарах конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина).

Нагадаємо, 7 грудня 2019 року Сполучені Штати і радикальний рух "Талібан" відновили мирні переговори, метою яких є зниження насильства, яке призведе до внутрішньо афганських переговорів і перемир'я.

На початку лютого президент США Дональд Трамп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану. За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб покласти край самій тривалій війні Америки.