Семидневное сокращение насилия в Афганистане начнет действовать до конца недели

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В случае продолжения атак со стороны талибов Афганистан готов к ответному удару при поддержке международных сил

Договоренность между США и радикальным движением "Талибан" о семидневном сокращении насилия в Афганистане начнет действовать в течении следующих пяти дней. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби, передает Reuters.

По его словам, в случае, если талибы продолжат атаковать афганские силы в период семидневного сокращения насилия, их будет ожидать ответный удар поддерживаемый международными силами.

"Период RIV (снижение уровня насилия) начнется в ближайшие пять дней, который будет основан на переговорах между США и талибами", - сообщил Андараби.

Ожидается, что в случае начала перемирия американские войска могут быть выведены из Афганистана. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, 13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и "Талибан" договорились о семидневном сокращении насилия в Афганистане. В случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

Несмотря на договоренность, талибы продолжили совершать атаки на афганские силы. В частности, РБК-Украина писало, что 17 февраля "Талибан" совершил нападение на военную базу на севере Афганистана. В результате нападения погибли как минимум пятеро афганских военных.